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  4. Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео
Чемпионат Испании
Хетафе
04.03.2023 15:00 – FT 3 : 2
Жирона
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Испания
04 марта 2023, 18:02 | Обновлено 04 марта 2023, 19:04
1498
0

Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги

04 марта 2023, 18:02 | Обновлено 04 марта 2023, 19:04
1498
0
Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной». Игра завершилась поражением «бело-красных» со счетом 2:3.

Во 2-м тайме на 54-й минуте «Жирона» забила гол. Отличился Валентин Кастельянос с передачи украинского футболиста Виктора Цыганкова. Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на его счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».

Чемпионат Испании по футболу. 24-й тур

Хетафе – Жирона – 3:2

Голы: Унал, 2, 14, Майорал – Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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