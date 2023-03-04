В субботу, 4 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной». Игра завершилась поражением «бело-красных» со счетом 2:3.

Во 2-м тайме на 54-й минуте «Жирона» забила гол. Отличился Валентин Кастельянос с передачи украинского футболиста Виктора Цыганкова. Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на его счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».

Чемпионат Испании по футболу. 24-й тур

Хетафе – Жирона – 3:2

Голы: Унал, 2, 14, Майорал – Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80