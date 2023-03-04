Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил неудачный старт киевлян во второй части сезона. Команда уступила аутсайдеру «Ингульцу» со счетом 0:2.

- Прежде всего, поздравляю соперника, они достигли того, к чему стремились за счет большой самоотдачи и хорошей организации игры.

Но стоит отметить, что оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот игра была рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам «Ингульца», а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром. К этому добавился счет 0:2, с которого нужно было отыгрываться.

Подобную трактовку эпизодов мы видим не в первый раз, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и удаления. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Во время второго гола с отбором мяча соперник подыграл себе рукой, после чего началась голевая контратака. Арбитр сказала, что игра рукой была, но это не фол. Какое правило указывает, что это не фол? Все это время я мало говорил о судействе, но вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками.

- У «Динамо» проблемы с завершением атак. В команду вернулся Эрик Рамирес. В каком состоянии и сможет ли помочь команде в ближайшее время?

– Он вернулся всего два дня назад, поэтому мы пока не знаем его степень готовности. Он тренировался индивидуально на родине. Вы правы, в чужой штрафной площадке нам не хватает игрока-киллера, замыкающего прострелы. Мы доводим туда мяч, доминируем, входим в штрафную. Но сегодня голы после судейских ошибок и нервозность, ставшая следствием этих ошибок, не позволили нам качественно реализовывать эти моменты, которые мы имели даже при счете 0:2.

Мне жаль, что наши молодые дебютирующие игроки с первых игр сталкиваются с несправедливым судейством. Для их развития это плохо.

– Не было ли со стороны вашей команды недооценки соперника?

– Нет. Игроки были настроены. Мы знали, как соперники будут играть, знали, что нас ждет жесткая борьба и большое количество длинных передач, что соперники будут отходить на свою половину большими силами и будут искать шансы для контратак. Но мы не надеялись, что арбитр будет допускать такие ошибки. У нас хорошая, способная молодежь. Надеюсь, что вместе со старшими партнерами эти ребята преодолеют этот момент, закаляются. Я видел их в раздевалке, все очень расстроены. Надеюсь, что Екатерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом у нас были проблемы из-за нее.

– На днях «Динамо» подписало молодого полузащитника Решата Радамани. Рассчитываете ли вы на него в ближайших матчах?

– Это молодой перспективный игрок, выступающий за молодежную сборную Северной Македонии. Клуб должен думать о будущем Возможно, в дальнейшем он станет заменой Сидорчуку. Пока рано что-то говорить о нем – он всего два дня с нами. У него хорошее будущее, как и у наших молодых игроков. Но нужно время и терпение.

– Сложилось впечатление, что когда «Динамо» доходило до чужой штрафной, в действиях игроков наблюдалась нервозность. Чего не хватало вашей команде в завершающей фазе атак?

- Мешала суета, вызванная тем, что нужно было отыграть гандикап в два мяча. Кроме того, причиной нервозности игроков являлись судейские ошибки. Мы потеряли контроль над ходом игры из-за ссор с арбитром. Молодые игроки, такие как Дячук, Ванат, Царенко, и не только молодые в подобной ситуации не могут контролировать свои эмоции. А нужно было думать о своей игре. Эта нервозность нам мешала.