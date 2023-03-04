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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:35 | Обновлено 04 марта 2023, 17:53
1470
10

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Команда плохо стартовала в весенней части сезона

04 марта 2023, 17:35 | Обновлено 04 марта 2023, 17:53
1470
10
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил неудачный старт киевлян во второй части сезона. Команда уступила аутсайдеру «Ингульцу» со счетом 0:2.

- Прежде всего, поздравляю соперника, они достигли того, к чему стремились за счет большой самоотдачи и хорошей организации игры.

Но стоит отметить, что оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот игра была рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам «Ингульца», а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром. К этому добавился счет 0:2, с которого нужно было отыгрываться.

Подобную трактовку эпизодов мы видим не в первый раз, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и удаления. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Во время второго гола с отбором мяча соперник подыграл себе рукой, после чего началась голевая контратака. Арбитр сказала, что игра рукой была, но это не фол. Какое правило указывает, что это не фол? Все это время я мало говорил о судействе, но вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками.

- У «Динамо» проблемы с завершением атак. В команду вернулся Эрик Рамирес. В каком состоянии и сможет ли помочь команде в ближайшее время?

– Он вернулся всего два дня назад, поэтому мы пока не знаем его степень готовности. Он тренировался индивидуально на родине. Вы правы, в чужой штрафной площадке нам не хватает игрока-киллера, замыкающего прострелы. Мы доводим туда мяч, доминируем, входим в штрафную. Но сегодня голы после судейских ошибок и нервозность, ставшая следствием этих ошибок, не позволили нам качественно реализовывать эти моменты, которые мы имели даже при счете 0:2.

Мне жаль, что наши молодые дебютирующие игроки с первых игр сталкиваются с несправедливым судейством. Для их развития это плохо.

– Не было ли со стороны вашей команды недооценки соперника?

– Нет. Игроки были настроены. Мы знали, как соперники будут играть, знали, что нас ждет жесткая борьба и большое количество длинных передач, что соперники будут отходить на свою половину большими силами и будут искать шансы для контратак. Но мы не надеялись, что арбитр будет допускать такие ошибки. У нас хорошая, способная молодежь. Надеюсь, что вместе со старшими партнерами эти ребята преодолеют этот момент, закаляются. Я видел их в раздевалке, все очень расстроены. Надеюсь, что Екатерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом у нас были проблемы из-за нее.

– На днях «Динамо» подписало молодого полузащитника Решата Радамани. Рассчитываете ли вы на него в ближайших матчах?

– Это молодой перспективный игрок, выступающий за молодежную сборную Северной Македонии. Клуб должен думать о будущем Возможно, в дальнейшем он станет заменой Сидорчуку. Пока рано что-то говорить о нем – он всего два дня с нами. У него хорошее будущее, как и у наших молодых игроков. Но нужно время и терпение.

– Сложилось впечатление, что когда «Динамо» доходило до чужой штрафной, в действиях игроков наблюдалась нервозность. Чего не хватало вашей команде в завершающей фазе атак?

- Мешала суета, вызванная тем, что нужно было отыграть гандикап в два мяча. Кроме того, причиной нервозности игроков являлись судейские ошибки. Мы потеряли контроль над ходом игры из-за ссор с арбитром. Молодые игроки, такие как Дячук, Ванат, Царенко, и не только молодые в подобной ситуации не могут контролировать свои эмоции. А нужно было думать о своей игре. Эта нервозность нам мешала.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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axylinam
Старый нытик, когда судья ошибается в пользу Динамо, то всё в порядке, а тут сразу трагедия, такие убогие клубы как ингулец Динамо должно обыгрывать и вдевятером
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+5
Lex Aries
А не зарахували скільки забитих динамівцями сьогодні м*ячів арбітри? Скільки можна вислуховувати від діда цей плач, який тягнеться ще з часів його каденції в Шахтарі?
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+3
Andrey_1992
іди в сраку, Лучик румунський ти надії
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+3
Serhiy (Миколаїв)
Шахр..., о Динамо, пропистили обидва голи після помилок арбітра, міняються команди, от тільки старий чорт луческо як скіглив, так і скіглить.
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+1
FunnyCat_____
Ну тут он прав , не зря боты одного всем известного клуба тут обтираются только появилась новость . 
Кстати Днепр 1 ждёт точно такой же цирк .
——
Но Луческу должен думать о том , что его команда ничего не создала и не показал абсолютно никакой игры даже с Ингульцом.
——
А про Монзулиху уже все все давно знают, она свой хлеб ещё в не сыгранном матче Полтава - Шахтёр начала отрабатывать 
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+1
steelmaker
В кожному з трьох перших питань - про суддівство скиглить. Все зрозуміло - Мірча, гоу хоум.
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+1
Аргумент
Аргументы у румына как всегда ,устали, судьи ,поле ,а то что динамо с тобой пробило дно не слова
 В сухую Ингульцу 
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+1
y-maxim
Поганій балерині і ЗСУ не допоможе 
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0
ALKOSruLKA
"...а не забило жодного - через помилку федерації", - продовжив свою думку гуру тренерського цеху.
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0
Springfield
Иначе бы осталось 0:0 и Динамо взяло БЫ желанное очко! ахахаха (так?)
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-1
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