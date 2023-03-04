Металлист – Рух. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией матча 16-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 5 марта, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют харьковский «Металлист» и львовский «Рух». Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Арбитр поединка – Игорь Пасхал (Херсон)
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ до начала игр 16-го тура «Металлист» и «Рух» были соседями. Харьковчане с 16-ю очками занимали 11-е место, львовяне шли 12-ми, имея в активе 14 пунктов.
Металлист – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Рух» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт заключил Максим Воронин
Ужасный первый тайм для команды Луческу