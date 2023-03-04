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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 14:38 | Обновлено 04 марта 2023, 14:53
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Металлист – Рух. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 16-го тура украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 14:38 | Обновлено 04 марта 2023, 14:53
244
0
Металлист – Рух. Текстовая трансляция. LIVE
УПЛ

В воскресенье, 5 марта, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют харьковский «Металлист» и львовский «Рух». Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Арбитр поединка – Игорь Пасхал (Херсон)

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ до начала игр 16-го тура «Металлист» и «Рух» были соседями. Харьковчане с 16-ю очками занимали 11-е место, львовяне шли 12-ми, имея в активе 14 пунктов.

Металлист – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Рух» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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