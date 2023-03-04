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Англия
04 марта 2023, 11:21 |
83
0

Конте вернется к работе с Тоттенхэмом завтра

Итальянский тренер восстановился после операции

04 марта 2023, 11:21 |
83
0
Конте вернется к работе с Тоттенхэмом завтра
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини рассказал о том, когда наставник «Шпор» Антонио Конте вернется к работе с командой:

«Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с «Вулверхэмптоном», потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом».

Напомним, Конте с 14 февраля находился в Италии, где восстанавливался после операции по удалению желчного пузыря.

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Кристиан Стеллини Антонио Конте Тоттенхэм
Источник BBC
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