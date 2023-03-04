Конте вернется к работе с Тоттенхэмом завтра
Итальянский тренер восстановился после операции
Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини рассказал о том, когда наставник «Шпор» Антонио Конте вернется к работе с командой:
«Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с «Вулверхэмптоном», потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом».
Напомним, Конте с 14 февраля находился в Италии, где восстанавливался после операции по удалению желчного пузыря.
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