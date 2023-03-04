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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Скучаю, что взяли Лунева»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 08:14 | Обновлено 04 марта 2023, 08:22
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Скучаю, что взяли Лунева»

Наставник «Кривбасса» – о кадровой ситуации в команде

04 марта 2023, 08:14 | Обновлено 04 марта 2023, 08:22
650
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Скучаю, что взяли Лунева»
УПЛ. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал кадровую ситуацию в стане подопечных и оценил действия отдельных игроков в матче 16-го тура УПЛ с «Колосом» (1:0).

– Да, были потери: Хобленко, Зотько. Но пришли и новые футболисты: Бескоровайный, Приходько. Единственное, скучаю, что взяли Лунева, а он пока не может нам помочь. Но я очень рассчитываю на этот трансфер, потому что он – парень неплохой. В целом, над трансферами работаем все: и я, и гендиректор, и президент. Плюс молодежь, которая очень неплохо себя показала на сборах. Сегодня в заявке был, например, молодой Карпусь.

– Выпустив Дебелка во втором тайме [матча с «Колосом»], какую цель вы преследовали?

– Если в первом тайме Устименко играл не так, как мне хотелось бы, то во втором он уже цеплялся за мячи, отдавал хорошие голевые передачи. Относительно замен: Никитишин попросил. Наверное, полностью еще не готов. Также выпустил Дебелка, который ранее получил травму и восстанавливался, потому и не играл с первых минут. Рома еще будет работать и будет хорошая конкуренция в линии атаки.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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