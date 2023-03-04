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Чемпионат Англии
Челси
04.03.2023 17:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2023, 02:37 | Обновлено 04 марта 2023, 02:38
36
0

Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 марта в 17:00 по Киеву

04 марта 2023, 02:37 | Обновлено 04 марта 2023, 02:38
36
0
Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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