Испания02 марта 2023, 13:55 |
4857
1
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Анастасия Лунина записала шуточное видео
02 марта 2023, 13:55 |
4857
1
Жена украинского голкипера испанского «Реала» Андрея Лунина Анастасия Лунина записала шуточное видео, в котором указала своему мужу на его ошибку.
По мнению Анастасии, Андрей слишком много времени тратить на то, чтобы сидеть в телефоне.
Лунин присоединился к «Реалу» летом 2018 года. Контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 украинец провел за команду 11 матчей, в которых пропустил девять голов. Вместе с «Реалом» он выиграл клубный чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2023, 12:39 10
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру
Футбол | 01 марта 2023, 21:24 22
Решат Рамадани перебрался в киевскую команду
Футбол | 01.03.2023, 23:43
Футбол | 01.03.2023, 22:32
Футбол | 02.03.2023, 14:06
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
треба бути цікавішою за телефон
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2023, 15:53 13
01.03.2023, 14:56 1
01.03.2023, 08:51 1
01.03.2023, 07:23 20
28.02.2023, 12:16 11
01.03.2023, 14:03 4
02.03.2023, 01:04 1
28.02.2023, 14:45 7