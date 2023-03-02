ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала

Жена украинского голкипера испанского «Реала» Андрея Лунина Анастасия Лунина записала шуточное видео, в котором указала своему мужу на его ошибку.

По мнению Анастасии, Андрей слишком много времени тратить на то, чтобы сидеть в телефоне.

Лунин присоединился к «Реалу» летом 2018 года. Контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 украинец провел за команду 11 матчей, в которых пропустил девять голов. Вместе с «Реалом» он выиграл клубный чемпионат мира.