3 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 25-го тура Серии А в котором «Наполи» встретится с «Лацио». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Наполи

Команда может получить в этом сезоне, пока что, только 1 серьезный упрек. За то, что ухитрился на родной арене вылететь из кубка от скромнейшего противника - Кремонезе. При том, что аутсайдер не так уж мало времени провел в меньшинстве! С другой стороны, скорее всего, партенопеи могли банально просто сбросить балласт. Ведь клуб из Неаполя в Лиге чемпионов классно стартовал в плей-офф, выиграв во Франкфурте-на-Майне. Айнтрахт там хватило только на резвый старт, но в итоге даже не реализованный Хвичей пенальти не помешал уверенным 2-0. Не менее солидно смотрится Наполи в Кальчо. Там уже не стоит вопрос, вернется ли долгожданное скудетто на юг. Остается только понять, когда же это случится. С Эмполи, в прошлом туре, сделано очередной уверенный шаг, выиграв 2-0.

Лацио

Клуб продолжает борьбу в Лиге конференций. Для того, чтобы пройти в 1/16 ЧФР, хватило единственного гола за 180+ минут - он на счету, конечно же, Иммобиле. Но этот турнир - не приоритет для Сарри, как и Лига Европы, где было осенью только 3-е место в группе, или кубок, борьба в котором закончилась поражением Ювентусу. Главное же - воспользоваться ситуацией, в том числе и проблемами Старой Синьоры, и вернуться в Лигу чемпионов. Правда, успеху в борьбе за топ-4 Кальчо мешает обилие осечек. На стыке января и февраля было 3 тура кряду без побед. Но с Сампдорией выиграли, правда, минимально, за счет единственного мяча, что был забит Луисом Альберто только на 80-й минуте.

Статистика личных встреч

Начиная с 2021-го года, вот уже четырежды кряду, выигрывал строго Наполи. В том числе в сентябре он победил в столице 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости из столицы смогут поставить подножку лидеру Кальчо. Ставим на победу на своем поле футболистов Наполи с форой -1 гол с коэффициентом - 2,15 по Parimatch.