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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 10:07 | Обновлено 02 марта 2023, 10:20
863
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского и французского защитников

Харьковский клуб внес в заявку Самуэля и Пати Алондо Малумандсоко

02 марта 2023, 10:07 | Обновлено 02 марта 2023, 10:20
863
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского и французского защитников
Instagram. Пати Алондо Малумандсоко

В заявку харьковского «Металлиста» на весеннюю часть нынешнего сезона внесены 23-летний бразильский защитник Самуэль и 22-летний француз Пати Алондо Малумандсоко, который также играет в обороне.

Правый защитник Самуэль ранее играл за клуб «Сан-Жозе». В заявке харьковчан он значится под 28-м игровым номером.

Пати Алондо Малумандсоко, который может действовать на позиции центрального защитника и в опорной зоне, последние два года играл за клуб второго дивизиона чемпионата Греции «Аполлон Понту» из Каламарии. Француз получил 3-й номер.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 11-е место с 16-ю очками после 15-ти матчей.

Ранее сообщалось, что харьковчане подписали воспитанника киевского «Динамо» Владислава Наумца.

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Металлист Харьков Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Самуэль Пати Алондо Малумандсоко
Источник Sport.ua
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KIPR ALECS
Решили побороться за ЛЧ? Или Днепру надо понять это г-но игроки или бриллянты в багнюці
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