ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского и французского защитников

В заявку харьковского «Металлиста» на весеннюю часть нынешнего сезона внесены 23-летний бразильский защитник Самуэль и 22-летний француз Пати Алондо Малумандсоко, который также играет в обороне.

Правый защитник Самуэль ранее играл за клуб «Сан-Жозе». В заявке харьковчан он значится под 28-м игровым номером.

Пати Алондо Малумандсоко, который может действовать на позиции центрального защитника и в опорной зоне, последние два года играл за клуб второго дивизиона чемпионата Греции «Аполлон Понту» из Каламарии. Француз получил 3-й номер.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 11-е место с 16-ю очками после 15-ти матчей.

Ранее сообщалось, что харьковчане подписали воспитанника киевского «Динамо» Владислава Наумца.