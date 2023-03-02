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Кубок Франции
Марсель
01.03.2023 22:00 – FT 2 : 2
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Анси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 марта 2023, 07:53 | Обновлено 02 марта 2023, 09:21
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Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7. Удача андердога. Видео голов, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Франции

02 марта 2023, 07:53 | Обновлено 02 марта 2023, 09:21
1125
2
Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7. Удача андердога. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, в поединке 1/4 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» украинского полузащитника Руслана Малиновского не смог на своем поле одолеть 10-й клуб второго дивизиона – «Анси». Основное время принесло ничью 2:2, а в серии пенальти провансальцы уступили – 6:7.

Малиновский отыграл во встрече до 67-й минуты, после чего был заменен.

Кубок Франции. 1/4 финала

Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59.

Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85.

Видеообзор матча Марсель – Анси

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Francois-Regis Mughe (Марсель).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Муанга (Анси).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Сахи (Анси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
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Кубок Франции по футболу Марсель Анси видео голов и обзор Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Forcer Petya
Як можна було так зганьбитися і програти команді з другого дивізіону? Малиновського - на фронт! 
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