Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7. Удача андердога. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Франции
В среду, 1 марта, в поединке 1/4 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» украинского полузащитника Руслана Малиновского не смог на своем поле одолеть 10-й клуб второго дивизиона – «Анси». Основное время принесло ничью 2:2, а в серии пенальти провансальцы уступили – 6:7.
Малиновский отыграл во встрече до 67-й минуты, после чего был заменен.
Кубок Франции. 1/4 финала
Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7
Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59.
Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85.
Видеообзор матча Марсель – Анси
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пол Мерсон уверен, что главный тренер не просил об этом трансфере руководство
Миколенко получил низкую оценку