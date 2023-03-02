В среду, 1 марта, в поединке 1/4 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» украинского полузащитника Руслана Малиновского не смог на своем поле одолеть 10-й клуб второго дивизиона – «Анси». Основное время принесло ничью 2:2, а в серии пенальти провансальцы уступили – 6:7.

Малиновский отыграл во встрече до 67-й минуты, после чего был заменен.

Кубок Франции. 1/4 финала

Марсель – Анси – 2:2, пен. 6-7

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59.

Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85.

Видеообзор матча Марсель – Анси