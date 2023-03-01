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WTA
01 марта 2023, 02:55 | Обновлено 01 марта 2023, 03:28
82
0

Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине

В первом раунде украинка проиграла матч Анне-Лене Фридзам из Германии

01 марта 2023, 02:55 | Обновлено 01 марта 2023, 03:28
82
0
Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) выбыла на старте хардового турнира WTA 250 в американском Остине (штат Техас).

В первом раунде основной сетки украинка проиграла матч против Анны-Лены Фридзам из Германии (WTA 108).

Даяна уступила сопернице в двух сетах с одинаковым счетом 4:6, 4:6. Каждая из партий продолжалась 40 минут, а весь матч длился 1 час 20 минут.

Во втором раунде Фридзам сыграет против спортсменки без флага Эрики Андреевой.

WTA 250. Остин (штат Техас, США). Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 4:6

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Анна-Лена Фридзам Даяна Ястремская WTA Остин
Источник Sport.ua
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