Зимний кубок ПФЛ. После 4 туров в турнире лидирует Левый Берег

В минувший уик-энд все три матча 4-го тура Открытого зимнего кубка ПФЛ выиграли хозяева.

На стадионе «Левый Берег» одноименная команда, летом намеревающаяся возобновить свои выступления в Первой лиге, была фаворитом противостояния с участником чемпионской группы Первой лиги – кременчугским «Кременем». Кстати, «Кремень» в основном привлекает в турнир ПФЛ свою молодежь, а руководит командой назначенный недавно тренер «Кременя-2» Ярослав Здырко. Несмотря на это, в первом тайме молодые воспитанником кременчугского футбола выглядели довольно уверенно, создав несколько моментов у ворот Чернятинского. Но уже в начале второго тайма команда Виталия Первака вышла вперед – Сухоручко воспользовался передачей Войцеховского и забил в пустые ворота. Натиск на ворота гостей превратился во второй гол от Спивакова, забившего ударом головой после навеса со штрафного Астахова (2:0).

В матче с участием «Дружбы» и винницкой «Нивы» героем матча стал полузащитник команды из Мировки, воспитанник черниговского футбола Артем Грищенко. Уже на пятой минуте он отдал отличную передачу в центр штрафной, и Недоля открыл счет в матче. Через 10 минут Грищенко воспользовался передачей с фланга от Мачуленко и забил в пустые ворота. А в конце второго тайма полузащитник Дружбы проявил индивидуальное мастерство и из района штрафной пробил Поповича (3:0). Интересно, что Нива играла достаточно боевым составом – отсутствовал в заявке только капитан и лучший форвард команды Артур Загорулько. Нива впервые проиграла в турнире, а вот Дружба одержала свою вторую победу и сравнялась со своими оппонентами в таблице по очкам.

Еще один матч прошел в Киеве. «Чайка» принимала харьковский Окко, отдыхавший в прошлом туре. Хозяева дважды в середине первого тайма забили – на 21-й минуте Литовченко был первым на добивании, а через несколько минут ассистировал Ндукве и довели матч до победы (2:0). Таким образом, Чайка присоединилась к квартету команд, у которых по 6 очков.

Открытый зимний кубок ПФЛ

4-й тур, 25 февраля

Дружба (Мировка) – Нива (Винница) – 3:0

Голы: Недоля, 5, Грищенко, 15, 83

УТБ Колос, с. Софиевская Борщаговка. 12 часов

Арбитр – Игорь Сташук (Чернигов).

Левый Берег (Киев) – Кремень (Кременчуг) – 2:0

Голы: Сухоручко, 47, Спиваков, 81.

«Левый берег», Киевская обл. 13:00

Арбитр – Екатерина Усова (Киевская область)

Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Окко (Харьков) – 2:0

Голы: Литовченко, 21, Ндукве, 24.

СКК «Софиевский», с. Софиевская Борщаговка. 14:00.

Арбитр – Павел Децюк (Чернигов)

5-й тур, 4 марта (базовая дата)

Кремень – Нива Бузова

Нива Винница – Левый Берег

Окко – Дружба

Чайка пропускает 5-й тур из-за нечетного количества команд.

Турнирная таблица:

Левый Берег – 12 очков (4 матча)

Нива Винница – 6 очков (3 матча)

Нива Бузова – 6 очков (3 матча)

Чайка – 6 очков (4 матча)

Дружба – 6 очков (4 матча)

Окко – 0 очков (3 матча)

Кремень – 0 очков (3 матча)

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