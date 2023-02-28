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28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:06
290
0

Лучше Мбаппе. Назван расклад, принесший Месси победу в опросе ФИФА

Обнародованы результаты голосования

28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:06
290
0
Лучше Мбаппе. Назван расклад, принесший Месси победу в опросе ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В опросе ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 аргентинец Лионель Месси получил приз лучшему игроку года.

В голосовании чемпион мира 2022 года набрал 52 балла. Он опередил на 8 пунктов француза Килиана Мбаппе. Третьим стал еще один игрок сборной Франции Карим Бензема – у него 34 очка.

Итоги голосования на лучшего игрока года

1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка

2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44

3. Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид) – 34

4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид) – 28

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд) – 24

6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария» / «Ливерпуль») – 19

7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити» / «Ривер Плейт») – 17

8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15

9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13

10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10

11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид) – 10

12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона» / «Бавария») – 7

13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3

14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2

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награды ФИФА лучший игрок Лионель Месси Килиан Мбаппе Карим Бензема
Источник Фабрицио Романо
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