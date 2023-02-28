Лучше Мбаппе. Назван расклад, принесший Месси победу в опросе ФИФА
Обнародованы результаты голосования
В опросе ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 аргентинец Лионель Месси получил приз лучшему игроку года.
В голосовании чемпион мира 2022 года набрал 52 балла. Он опередил на 8 пунктов француза Килиана Мбаппе. Третьим стал еще один игрок сборной Франции Карим Бензема – у него 34 очка.
Итоги голосования на лучшего игрока года
1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка
2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44
3. Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид) – 34
4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид) – 28
5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд) – 24
6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария» / «Ливерпуль») – 19
7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити» / «Ривер Плейт») – 17
8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15
9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13
10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10
11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид) – 10
12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона» / «Бавария») – 7
13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3
14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2
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