Фиорентина и Брага забили 9 голов за 2 матча, Базель прошел Трабзонспор

В четверг, 23 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги конференций.

«Фиорентина» в ответном матче обыграла «Брагу» со счетом 3:2, по ходу проигрывая 0:2. Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянской команды, поэтому «фиалки» спокойно прошли дальше.

«Базель» на своем поле обыграл «Трабзонспор» 2:0, обеспечив себе минимальную победу по сумме двух матче. Первый поединок закончился со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.

«Лех» в родных стенах со счетом 1:0 выиграл у норвежского «Буде-Глимта» и прошел в 1/8 финала турнира.

Андерлехт – Лудогорец – 2:1 (пен. 3:0) [первый матч – 0:1]

Голы: Руссо, 13 (автогол), Версарен, 68 – Игорь Тьяго, 71

Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:0 [первый матч 0:1]

Партизан – Шериф – 1:3 [первый матч 1:0]

Голы: Мениг, 13 – Бадоло, 22, Диоп, 45+1, 47

ЧФР Клуж – Лацио – 0:0 [первый матч 0:1]

Базель – Трабзонспор – 2:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Амдуни, 13, Зекири, 76

Лех – Буде-Глимт – 1:0 [первый матч – 0:0]

Гол: Ишак, 63

Фиорентина – Брага – 3:2 [первый матч – 4:0]

Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Кабрал, 83 – Каштру, 17, Джало, 34

Гент – Карабах – 1:0 (пен. 5:3) [первый матч – 0:1]

Гол: Гифт, 74

F*** hell man, we did it 💙🤍

_____#UECL | #LPOBOD 1:0 pic.twitter.com/K0zmjifKnp