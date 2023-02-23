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Лига Европы
23 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
1772
0

Ренн – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
1772
0
Ренн – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер. Стадион Ренн

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с «Ренном».

Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1.

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Ренн – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер видео голов и обзор Карл Токо-Экамби
Источник Sport.ua
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