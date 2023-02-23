Лига Европы23 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
1772
0
Ренн – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
23 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
1772
0
В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с «Ренном».
Неделей ранее «горняки» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Читайте также:Ренн – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Ренн – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2023, 00:05 0
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 23 февраля 2023, 15:00 0
Встреча состоится в четверг, 23 февраля
Футбол | 23.02.2023, 01:00
Футбол | 23.02.2023, 22:22
Война | 23.02.2023, 16:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 20:20 19
21.02.2023, 22:20 4
22.02.2023, 10:59 6
21.02.2023, 19:11 4
22.02.2023, 15:31 26
22.02.2023, 05:23
22.02.2023, 05:00 1
22.02.2023, 12:28