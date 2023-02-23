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Лига Европы
23 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
502
5

Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
502
5
Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Фред, 47 мин.

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Манчестер Юнайтед Барселона Манчестер Юнайтед - Барселона Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Глупый пенальти и почти отбил Де Хеа, но...
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+1
avk2307
Интересно 2-2 будет?
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0
avk2307
1-1.Тоже гол из ничего
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0
Viktor Tsimakouridze
Сподіваюсь барса натяжні цих пуфтерів
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0
bzzzzzz
за такие привозы нужно штрафовать вопще-то
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0
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