Лига Европы23 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
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Манчестер Юнайтед – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы
23 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
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В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.
ГОЛ! 1:1 Фред, 47 мин.
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Комментарии 5
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Глупый пенальти и почти отбил Де Хеа, но...
Интересно 2-2 будет?
1-1.Тоже гол из ничего
Сподіваюсь барса натяжні цих пуфтерів
за такие привозы нужно штрафовать вопще-то
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