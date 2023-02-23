ОФИИЦАЛЬНО. Минай усилился защитником, который покинул аутсайдера УПЛ

Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании 28-летнего украинского полузащитника Михаила Шишки.

Последним клубом Михаила был аутсайдер УПЛ «Львов». В текущем сезоне за львовскую команду Шишка провел 11 матчей и отличился 1 ассистом, после чего покинул клуб в статусе свободного агента.

За свою карьеру Шишка, помимо «Львова», выступал за «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Самтредию», «Ритеряй» и «Динамо» Тбилиси. В составе грузинского «Динамо» он становился чемпионом Грузии в сезоне 2018/19.

Детали контракта Шишки с «Минаем» не разглашаются. В клубе из Ужгорода он будет выступать под 76-м номером.