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  4. ОФИИЦАЛЬНО. Минай усилился защитником, который покинул аутсайдера УПЛ
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 21:30 |
596
0

ОФИИЦАЛЬНО. Минай усилился защитником, который покинул аутсайдера УПЛ

Михаил Шишка сменил клубную прописку в Украине

23 февраля 2023, 21:30 |
596
0
ОФИИЦАЛЬНО. Минай усилился защитником, который покинул аутсайдера УПЛ
Instagram. Михаил Шишка

Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании 28-летнего украинского полузащитника Михаила Шишки.

Последним клубом Михаила был аутсайдер УПЛ «Львов». В текущем сезоне за львовскую команду Шишка провел 11 матчей и отличился 1 ассистом, после чего покинул клуб в статусе свободного агента.

За свою карьеру Шишка, помимо «Львова», выступал за «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Самтредию», «Ритеряй» и «Динамо» Тбилиси. В составе грузинского «Динамо» он становился чемпионом Грузии в сезоне 2018/19.

Детали контракта Шишки с «Минаем» не разглашаются. В клубе из Ужгорода он будет выступать под 76-м номером.

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Минай Львов Михаил Шишка трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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