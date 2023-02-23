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Лига конференций
23 февраля 2023, 19:55 |
1427
1

Днепр-1 – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

23 февраля 2023, 19:55 |
1427
1
Днепр-1 – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, «Днепр-1» проводит ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа.

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена».

Первый матч поединка 1/16 финала ЛК завершился поражением днепрян со счетом 0:1.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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chevars
Мало того, що костурбаті, так ще й тупі. 0:0 -за щастя, а скоріш за все буде поразка з будь яким рахунком. Ось такий у нас футбол, і коли він зміниться на краще, ніхто не знає, навіть  Сам...
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