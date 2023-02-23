Лига конференций23 февраля 2023, 19:55 |
1427
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Днепр-1 – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
23 февраля 2023, 19:55 |
1427
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В четверг, 23 февраля, «Днепр-1» проводит ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа.
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Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена».
Первый матч поединка 1/16 финала ЛК завершился поражением днепрян со счетом 0:1.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
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Комментарии 1
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Мало того, що костурбаті, так ще й тупі. 0:0 -за щастя, а скоріш за все буде поразка з будь яким рахунком. Ось такий у нас футбол, і коли він зміниться на краще, ніхто не знає, навіть Сам...
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