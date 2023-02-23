Тренер из россии валерий газзаев, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», поддержал главу страны-террориста в его недавнем выступлении о поддержке спорта со стороны бизнеса.

«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса.

Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю», – сказал газзаев в интервью одному из изданий на россии.

газзаев тренировал «Динамо» с 2009 года по 2010 год.

За полтора сезона российский тренер провел у руля киевлян 59 матчей, добыл 38 побед, в том числе выиграл Суперкубок Украины в 2009 году. Также газзаев известен своей победой с «цска» в Кубке УЕФА.