Экс-тренер Динамо: «Полностью поддерживаю путина»
валерий газзаев высказался о президенте рф
Тренер из россии валерий газзаев, который в свое время возглавлял киевское «Динамо», поддержал главу страны-террориста в его недавнем выступлении о поддержке спорта со стороны бизнеса.
«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса.
Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю», – сказал газзаев в интервью одному из изданий на россии.
газзаев тренировал «Динамо» с 2009 года по 2010 год.
За полтора сезона российский тренер провел у руля киевлян 59 матчей, добыл 38 побед, в том числе выиграл Суперкубок Украины в 2009 году. Также газзаев известен своей победой с «цска» в Кубке УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец забил первый гол в 92-м матче АПЛ
Судьба Юргена решится после ответного матча с «Реалом»