Интер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 22 февраля, в Милане в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов отношения между собой выясняют «Интер» и «Порту» из Португалии.

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Видео голов матча будет появляться в режиме онлайн.