Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:13
174
0

Интер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видеообзор поединка плей-офф ЛЧ

22 февраля 2023, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:13
174
0
Интер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 февраля, в Милане в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов отношения между собой выясняют «Интер» и «Порту» из Португалии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видео голов матча будет появляться в режиме онлайн.

По теме:
Марез добился исторического достижения, забив Лейпцигу
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Рияд Марез открыл счет для Манчестер Сити в Лейпциге
видео голов и обзор Интер Милан Порту Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Футбол | 22 февраля 2023, 11:20 13
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы

Судьба Юргена решится после ответного матча с «Реалом»

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции
Футбол | 22 февраля 2023, 21:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции

Николай Мусолитин подписал контракт с шведским клубом «Эстерсунд»

Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Футбол | 22.02.2023, 10:59
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
Футбол | 22.02.2023, 00:35
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Бокс | 22.02.2023, 15:31
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
21.02.2023, 07:39 2
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
22.02.2023, 05:23
Футбол
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 22
Футбол
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности