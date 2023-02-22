Лига чемпионов22 февраля 2023, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:13
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Интер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видеообзор поединка плей-офф ЛЧ
22 февраля 2023, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:13
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В среду, 22 февраля, в Милане в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов отношения между собой выясняют «Интер» и «Порту» из Португалии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видео голов матча будет появляться в режиме онлайн.
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