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  4. РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 22:51 |
730
0

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

22 февраля 2023, 22:51 |
730
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 27 мин.

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Источник Sport.ua
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