В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».

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Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 27 мин.