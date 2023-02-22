Лига чемпионов22 февраля 2023, 22:51 |
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РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
22 февраля 2023, 22:51 |
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В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 27 мин.
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