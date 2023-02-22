21.02.2023, FT 0 : 2
Лига чемпионов22 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:20
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Айнтрахт – Наполи – 0:2. Изящный ассист Хвичи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
22 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:20
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Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.
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Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Айнтрахт – Наполи – 0:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин.
ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
58’
Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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