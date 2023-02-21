Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

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Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» и «Реал» играют в третьем подряд сезоне друг с другом. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 1:0 Нуньес, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Салах, 14 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус, 21 мин.