Лига чемпионов21 февраля 2023, 22:05 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:36
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Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля 2023, 22:05 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:36
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Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль» и «Реал» играют в третьем подряд сезоне друг с другом. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
ГОЛ! 1:0 Нуньес, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 Салах, 14 мин.
ГОЛ! 2:1 Винисиус, 21 мин.
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