Англия21 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:52
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ВИДЕО. Ньюкасл – Ливерпуль. Нуньес и Гакпо остановили высокий полет Сорок
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги
21 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:52
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В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.
Голы в ворота сорок для команды Юргена Клоппа забили Дарвин Нуньес и Коди Гакпо в первом тайме.
«Ньюкасл» прервал рекордную для себя серию из 17 матчей без поражений в АПЛ.
🏆 АПЛ. 24-й тур
Ньюкасл – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17.
События матча
22’
Ник Поуп (Ньюкасл) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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