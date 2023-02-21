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Англия
21 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:52
38
0

ВИДЕО. Ньюкасл – Ливерпуль. Нуньес и Гакпо остановили высокий полет Сорок

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

21 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:52
38
0
ВИДЕО. Ньюкасл – Ливерпуль. Нуньес и Гакпо остановили высокий полет Сорок
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Голы в ворота сорок для команды Юргена Клоппа забили Дарвин Нуньес и Коди Гакпо в первом тайме.

«Ньюкасл» прервал рекордную для себя серию из 17 матчей без поражений в АПЛ.

🏆 АПЛ. 24-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 0:2

Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17.

События матча

22’
Ник Поуп (Ньюкасл) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль видео голов и обзор Коди Гакпо Дарвин Нуньес
Источник Sport.ua
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