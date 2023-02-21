ВИДЕО. Ньюкасл – Ливерпуль. Нуньес и Гакпо остановили высокий полет Сорок

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Голы в ворота сорок для команды Юргена Клоппа забили Дарвин Нуньес и Коди Гакпо в первом тайме.

«Ньюкасл» прервал рекордную для себя серию из 17 матчей без поражений в АПЛ.

🏆 АПЛ. 24-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 0:2

Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17.