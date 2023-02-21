ВИДЕО. Челси – Саутгемптон. Уорд-Прауз суперударом огорчил синий Лондон

Падение «Челси» продолжается из-за суперудара Джеймса Уорда-Прауза со штрафного. «Саутгемптон» одержал победу на «Стемфорд Бридж» (1:0) и поставил под угрозу судьбу коуча Грэма Поттера в «Челси».

Как и вся команда синих, хавбек Михаил Мудрик ничего не смог поделать. Украинец вышел на замену на 64-й минуте и снова сыграл без результативных действий.

🏆 АПЛ. 24-й тур, 18 февраля

Челси – Саутгемптон – 0:1

Гол: Уорд-Прауз, 45+1