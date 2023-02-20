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20 февраля 2023, 02:30 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:53
63
0

Украина завоевала бронзу ЧМ в лыжной акробатике, Крутых обыграл россиянина

Главные новости за 19 февраля на Sport.ua

20 февраля 2023, 02:30 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:53
63
0
Украина завоевала бронзу ЧМ в лыжной акробатике, Крутых обыграл россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Новосад

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 февраля.

1. Сборная Украины впервые завоевала командную медаль ЧМ в лыжной акробатике. Наша сборная стала третьей в командных соревнованиях по фристайлу.

2. Секретный матч. Динамо не сумело обыграть турецкий клуб. Киевляне расписали мировую с «Адана Демирспор».

3. ФОТО. Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1. Игрок рискует выбыть на долгий срок.

4. Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР. Украинец в трех сетах выиграл у Павла Котова.

5. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте. Чемпионом мира стал швед Себастьян Самуэльссон.

6. Цуренко в борьбе обыграла итальянку и вышла в основу турнира в Мексике. Леся в трех сетах выиграла у Лукреции Стефанини.

7. Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция. Клуб «Адана Демирспор» решил зашифроваться.

8. Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ. Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала расторг контракт с чемпионом Греции. Марсело покинул «Олимпиакос».

10. Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер. «Красные дьяволы» разобрались с «лисами».

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Источник Sport.ua
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