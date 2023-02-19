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Испания
19 февраля 2023, 22:01 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:53
119
0

Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

19 февраля 2023, 22:01 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:53
119
0
Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадис».

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

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видео голов и обзор Барселона Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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