Испания19 февраля 2023, 22:01 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:53
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Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
19 февраля 2023, 22:01 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:53
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В воскресенье, 19 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадис».
Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
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