Франция19 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:10
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ВИДЕО. Ассист Соболя помог Страсбургу переиграть Анже в Лиге 1
На дубль Хабиба Диалло у хозяев гости ответили точным ударом Бенталеба
19 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:10
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В матче 24-го тура чемпионата Франции «Анже» уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.
На дубль Хабиба Диалло у хозяев поля гости ответили точным ударом Набиля Бенталеба.
Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург».
На 14-й минуте украинец отдал точную передачу на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.
«Страсбург» с 21 очком занимает 15-ю позицию в Лиге 1.
Читайте также:ВИДЕО. Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Лига 1. 24-й тур, 18 февраля
Страсбург – Анже – 2:1
Голы: Хабиб Диалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (пен)
Ницца – Реймс – 0:0
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