ВИДЕО. Ассист Соболя помог Страсбургу переиграть Анже в Лиге 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Анже» уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.

На дубль Хабиба Диалло у хозяев поля гости ответили точным ударом Набиля Бенталеба.

Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург».

На 14-й минуте украинец отдал точную передачу на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.

«Страсбург» с 21 очком занимает 15-ю позицию в Лиге 1.

Лига 1. 24-й тур, 18 февраля

Страсбург – Анже – 2:1

Голы: Хабиб Диалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (пен)

Ницца – Реймс – 0:0