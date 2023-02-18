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Товарищеские матчи
Колос К
18.02.2023, FT 2 : 1
Атырау
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:57
195
1

Колос из Ковалевки в спарринге обыграл клуб Атырау из Кахастана

Украинская команда одержала победу в матче в Турции со счетом 2:1

18 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:57
195
1
Колос из Ковалевки в спарринге обыграл клуб Атырау из Кахастана
ФК Колос Ковалевка

Клуб «Колос» из Ковалевки провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Атырау» (Казахстан). Украинская команда одержала победу со счетом 2:1

Товарищеский матч, 18 февраля, Турция

Колос (Ковалевка) – Атырау (Казахстан) 2:1

Голы у Колоса забили Вадим Милько и Евгений Смирный.

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Колос Ковалевка Атырау товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Вадим Милько Евгений Смирный
Источник Sport.ua
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