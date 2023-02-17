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  4. Динамо – Лиепая. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 16:47 |
436
0

Динамо – Лиепая. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

17 февраля 2023, 16:47 |
436
0
Динамо – Лиепая. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В пятницу, 17 февраля, «Динамо» проводит очередной матч на сборе в Турции. Соперник подопечных Мирчи Луческу – «Лиепая» из Латвии. Начало в 16:00 по Киеву.

Контрольный матч

«Динамо» – «Лиепая» – 1:0
Гол: Кахим Пэррис (22)

Гол Пэрриса

(новость обновляется)

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Динамо Киев товарищеские матчи Лиепая учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Кахим Пэррис
Источник Sport.ua
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