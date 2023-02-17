Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 16:47 |
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Динамо – Лиепая. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
17 февраля 2023, 16:47 |
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В пятницу, 17 февраля, «Динамо» проводит очередной матч на сборе в Турции. Соперник подопечных Мирчи Луческу – «Лиепая» из Латвии. Начало в 16:00 по Киеву.
Контрольный матч
«Динамо» – «Лиепая» – 1:0
Гол: Кахим Пэррис (22)
Гол Пэрриса
(новость обновляется)
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