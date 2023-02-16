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  4. АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
16 февраля 2023, 22:23 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:28
1165
0

АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги конференций

16 февраля 2023, 22:23 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:28
1165
0
АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
СК Днепр-1. Александр Кучер

В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречаются АЕК Ларнака и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.

АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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