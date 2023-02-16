Лига конференций16 февраля 2023, 22:23 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:28
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АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги конференций
16 февраля 2023, 22:23 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:28
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В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречаются АЕК Ларнака и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.
АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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