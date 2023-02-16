В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречаются АЕК Ларнака и «Днепр-1».

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Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.

АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)