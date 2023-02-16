Whoscored: Степаненко – лучший игрок Шахтера в матче с Ренном

Авторитетный портал Whoscored презентовал оценки игрокам команд за первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном», в котором со счетом 2:1 победили «горняки».

С оценкой 7,2 балла лучшим футболистом донецкой команды в поединке стал опорный полузащитник Тарас Степаненко. Вместе с ним в тройку лучших у «Шахтера» также вошли защитник Богдан Михайличенко и хавбек Дмитрий Крыськив. Они получили по 7,1 балла. Любопытно, что Михайличенко и Крыськив действовали в паре на левом фланге командных построений «Шахтера».

У «Ренна» лучшим игроком матча признан Джереми Доку, который получил 8,2 балла. Он – лучший не только во французской команде, а и лучший игрок матча.