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Лига Европы
16 февраля 2023, 21:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
1035
5

Whoscored: Степаненко – лучший игрок Шахтера в матче с Ренном

Но не он лучший по итогам поединка

16 февраля 2023, 21:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
1035
5
Whoscored: Степаненко – лучший игрок Шахтера в матче с Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Whoscored презентовал оценки игрокам команд за первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном», в котором со счетом 2:1 победили «горняки».

С оценкой 7,2 балла лучшим футболистом донецкой команды в поединке стал опорный полузащитник Тарас Степаненко. Вместе с ним в тройку лучших у «Шахтера» также вошли защитник Богдан Михайличенко и хавбек Дмитрий Крыськив. Они получили по 7,1 балла. Любопытно, что Михайличенко и Крыськив действовали в паре на левом фланге командных построений «Шахтера».

У «Ренна» лучшим игроком матча признан Джереми Доку, который получил 8,2 балла. Он – лучший не только во французской команде, а и лучший игрок матча.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн Тарас Степаненко Дмитрий Крыськив Богдан Михайличенко
Источник WhoScored
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Комментарии 5
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Траоре це ходяче дерево. ЦЕ просто жах, а не футболіст. При кожному дотику до суперника завжди падає. Сікан зробив більше успішних дій за 10 хв, ніж Траоре за 70 
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+2
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Gargantua
Крыськив - Судаков - Зубков.
это трио конечно креативит
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+1
Gargantua
да, Степа приятно удивил.
по осени я думал он уже все.
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+1
donnerwetter
А Траоре - "беседин".
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0
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