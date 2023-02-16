В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» играет против «Манчестер Юнайтед».

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Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Барселона – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Алонсо, 50 мин

ГОЛ! 1:1. Рэшфорд, 53 мин.

ГОЛ! 2:1. Кунде, 59 мин (автогол)