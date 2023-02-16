Шахтер – Ренн – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

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Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Крыськив, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 45 (пен.)