Лига Европы16 февраля 2023, 19:50 |
234
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Шахтер – Ренн – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы
16 февраля 2023, 19:50 |
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В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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