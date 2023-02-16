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  4. Шахтер – Ренн – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
16 февраля 2023, 19:50 |
234
0

Шахтер – Ренн – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля 2023, 19:50 |
234
0
Шахтер – Ренн – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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