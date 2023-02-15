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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:14
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0

Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:14
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0
Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Брюгге» на матч ЛЧ против «Бенфики».

Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Брюгге Бенфика Роман Яремчук Лига чемпионов Брюгге - Бенфика видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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