15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Брюгге» на матч ЛЧ против «Бенфики».

Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)