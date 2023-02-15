Лига чемпионов15 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:14
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Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
15 февраля 2023, 22:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:14
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15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Брюгге» на матч ЛЧ против «Бенфики».
Брюгге – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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