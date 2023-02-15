Лига чемпионов15 февраля 2023, 22:05 |
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Боруссия Д – Челси – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
15 февраля 2023, 22:05 |
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В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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