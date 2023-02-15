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  4. Боруссия Д – Челси – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 22:05 |
576
0

Боруссия Д – Челси – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 22:05 |
576
0
Боруссия Д – Челси – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Челси Боруссия Дортмунд Михаил Мудрик видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Челси
Источник Sport.ua
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