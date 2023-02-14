Лига чемпионов14 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:22
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Милан – Тоттенхэм – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды проводят в Милане первый матч 1/8 финала ЛЧ
14 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:22
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Во вторник, 14 февраля, на поле миланского стадиона «Сан-Сиро» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов отношения выясняют итальянский «Милан» и английский «Тоттенхэм».
«Милан», напомним, на групповой стадии турнира занял второе место в группе Е, финишировав вслед за «Челси». «Тоттенхэм» завершил борьбу в квартетах лидером группы D.
Игра «Милан» – «Тоттенхэм» началась в 22:00 по киевскому времени.
1:0! Браим Диас, 7 минута
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