Милан – Тоттенхэм – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 14 февраля, на поле миланского стадиона «Сан-Сиро» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов отношения выясняют итальянский «Милан» и английский «Тоттенхэм».

«Милан», напомним, на групповой стадии турнира занял второе место в группе Е, финишировав вслед за «Челси». «Тоттенхэм» завершил борьбу в квартетах лидером группы D.

Игра «Милан» – «Тоттенхэм» началась в 22:00 по киевскому времени.

1:0! Браим Диас, 7 минута