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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 23:12 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:31
989
0

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2023, 23:12 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:31
989
0
ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Большая битва. Стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии

Форвард парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери.

Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.

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Лионель Месси Неймар Бавария Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария видео голов и обзор Кингсли Коман
Источник Sport.ua
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