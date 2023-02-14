Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Большая битва. Стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии

Форвард парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери.

Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.