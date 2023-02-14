ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» принимает немецкую «Баварию».
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Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Большая битва. Стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
Форвард парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери.
Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.
ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Кингсли Коман, 53 мин.
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