Товарищеские матчи
14.02.2023, FT 2 : 4
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:50
205
1
Металлист – Вечиста – 2:4. Супергол Багачанского не помог. Видео и обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
14 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:50
205
1
Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на сборе в Турции в первом спарринге дня померился силами с командой «Вечиста» из Кракова – представителем четвертого дивизиона чемпионата Польши.
Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 2:4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 14 февраля 2023, 17:10 3
Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё
Футбол | 14 февраля 2023, 01:52 9
Украинец вошел в топ-4 своей команды
Футбол | 14.02.2023, 21:10
Футбол | 14.02.2023, 10:50
Футбол | 14.02.2023, 16:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Заголовок статті говорить про перемогу Металіста.. Спорт.юа ще не вирішив, хто переміг?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2023, 11:50 3
14.02.2023, 09:50 15
12.02.2023, 18:10 14
13.02.2023, 16:20 7
12.02.2023, 19:24 7
13.02.2023, 07:35 11
12.02.2023, 21:01
13.02.2023, 14:11 20