Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на сборе в Турции в первом спарринге дня померился силами с командой «Вечиста» из Кракова – представителем четвертого дивизиона чемпионата Польши.

Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 2:4.