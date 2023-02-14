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Металлист
14.02.2023, FT 2 : 4
Вечиста Краков
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:50
205
1

Металлист – Вечиста – 2:4. Супергол Багачанского не помог. Видео и обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

14 февраля 2023, 22:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:50
205
1
Металлист – Вечиста – 2:4. Супергол Багачанского не помог. Видео и обзор
YouTube

Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на сборе в Турции в первом спарринге дня померился силами с командой «Вечиста» из Кракова – представителем четвертого дивизиона чемпионата Польши.

Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 2:4.

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Источник Sport.ua
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Spaceman
Заголовок статті говорить про перемогу Металіста.. Спорт.юа ще не вирішив, хто переміг?
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