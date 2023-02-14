В среду, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Челси». Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Нынешней зимой лондонский клуб находится под пристальным вниманием украинских болельщиков, ведь игроком «синих» стал полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик. Правда, вкуса побед со своей новой командой украинец пока не испытал: три подряд поединка Английской Премьер-лиги «Челси» завершил вничью. «Синие» находятся в середине турнирной таблицы своего национального чемпионата. А вот «Боруссия» в Бундеслиге идет с пятиматчевой победной серией, занимая третью позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.