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Лига Чемпионов
Боруссия Д
15.02.2023 22:00 - : -
Челси
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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 20:35 |
118
0

Боруссия Д – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля 2023, 20:35 |
118
0
Боруссия Д – Челси. Текстовая трансляция матча
twitter.com/ChelseaFC

В среду, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Челси». Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нынешней зимой лондонский клуб находится под пристальным вниманием украинских болельщиков, ведь игроком «синих» стал полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик. Правда, вкуса побед со своей новой командой украинец пока не испытал: три подряд поединка Английской Премьер-лиги «Челси» завершил вничью. «Синие» находятся в середине турнирной таблицы своего национального чемпионата. А вот «Боруссия» в Бундеслиге идет с пятиматчевой победной серией, занимая третью позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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