Динамо хочет приобрести нигерийского форварда Шкупи

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении нигерийского форварда по имени Сандей Адетунджи, который выступает за клуб «Шкупи» из Северной Македонии.

Во вчерашнем товарищеском матче против литовского «Жальгириса» (4:0) Сандей оформил хет-трик. Скауты киевского клуба следят за выступлениями нигерийца в поисках усиления в группу атаки.

25-летний Адетунджи в текущем сезоне провел 17 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

ВИДЕО. Фрагменты игры форварда «Шкупи» Сандея Адетунджи