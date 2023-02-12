Динамо хочет приобрести нигерийского форварда Шкупи
Сандей Адетунджи в спарринге против «Жальгириса» оформил хет-трик
Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении нигерийского форварда по имени Сандей Адетунджи, который выступает за клуб «Шкупи» из Северной Македонии.
Во вчерашнем товарищеском матче против литовского «Жальгириса» (4:0) Сандей оформил хет-трик. Скауты киевского клуба следят за выступлениями нигерийца в поисках усиления в группу атаки.
25-летний Адетунджи в текущем сезоне провел 17 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 тысяч евро.
ВИДЕО. Фрагменты игры форварда «Шкупи» Сандея Адетунджи
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