В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров» и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша. В первом тайме Мудрик даже сделал асист на Хаверца, однако гол был отменен из-за миллиметрового офсайда.

После матча известны журналист Пирс Морган назвал Мудрика самым дорогим индюком, намекнув таким образом на провальные игры Михаила. Однако фанаты «Челси» не спешат списывать украинца со счетом и верят в него. И, естественно, фанаты «синих» не могли не отметить столь непонятную игру от Марко Кукурельи.

Реакция болельщиков «Челси» на игру Мудрика с «Вест Хэмом»:

Fredrick Akinola: «Поттер использует Кукурелью только потому что он был куплен из «Брайтон»? Мудрик всего 7 раз получил мяч и 7 раз неплохо отыграл. Вопросы к Кукурелье».

Kay84Pee: «Ребят, вы заметили, что Кукурелья, когда получает мяч, не смотрит на лево, где находится Мудрик, чтоб отдать ему передачу?».

flocka: «Кукурелья просто тратит Мудрика».

Saby: «Мудрик был в ударе, и я думаю, мы могли бы сыграть с ним лучше».

Kijana ya chief: «Вы спросите, почему Мудрик себя не показал? Да потому что пупурелья пас ему не отдает!».

OceansKing054: «Мудрик должен сыграть с Чилвеллом в следующем матче. Кукурелья – это как скам какой-то, я не вижу причин, по которым нужно было отдавать столько пасов назад, когда Мудрик есть впереди. Кукурелья заставил Мудрик выгледить плохим».

MaMhlehlo: «Готов поклясться, тренер «Вест Хэма» попросил Кукурелью не пасовать на Мудрика».

Roberto: «Какого х*я Кукурелья всегда пасует назад, даже когда впереди него Мудрик? Вот почему?».

Ivan Kigenyi: «Поттер поменял Мудрика перед тем, как выпустить Чилвелла? Знаний ровно ноль».

Musaseka: «Мудрик только что присоединился, давайте дадим ему время освоиться».