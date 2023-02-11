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Динамо Киев
11.02.2023, FT 4 : 0
Силекс
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 17:57 |
1057
0

Динамо – Силекс – 4:0. Уничтожение от Караваева. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

11 февраля 2023, 17:57 |
1057
0
Динамо – Силекс – 4:0. Уничтожение от Караваева. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

11 февраля «Динамо» на сборе в Турции провело очередной контрольный матч. Соперник – клуб «Силекс» из Северной Македонии.

Контрольный матч

«Динамо» – «Силекс» – 4:0
Караваев (21, 30, 43), Царенко (90).

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш

Состав «Динамо» с 65-й минуты: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцик, Царенко, Бенито, Н. Волошин – Супряга

Первый гол Караваева

Второй гол Караваева

Третий гол Караваева

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
44’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Динамо Киев.
30’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Силекс контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Александр Караваев
Источник ФК Динамо Киев
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