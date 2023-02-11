Товарищеские матчи
11.02.2023, FT 4 : 0
Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 17:57 |
1057
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Динамо – Силекс – 4:0. Уничтожение от Караваева. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
11 февраля 2023, 17:57 |
1057
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11 февраля «Динамо» на сборе в Турции провело очередной контрольный матч. Соперник – клуб «Силекс» из Северной Македонии.
Контрольный матч
«Динамо» – «Силекс» – 4:0
Караваев (21, 30, 43), Царенко (90).
«Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш
Состав «Динамо» с 65-й минуты: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцик, Царенко, Бенито, Н. Волошин – Супряга
Первый гол Караваева
Второй гол Караваева
Третий гол Караваева
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
44’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Динамо Киев.
30’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
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