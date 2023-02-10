Другие новости10 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:37
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Артем Беседин дебютировал за Омонию
Украинец вышел на замену в матче с «Арисом»
10 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:37
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Арендованный у «Динамо» Киев форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, «Омонию» из Лимассола.
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Сегодня его команда в матче чемпионата Кипра дома проиграла 1:2 «Арису». Беседин вышел на замену на 63-й минуте вместо Брэндона Баркера при счете 0:2.
Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе «Омонии», однако был заменен в перерыве на Фотиса Папулиса из-за травмы.
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Комментарии 6
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Вот люди арендовали Беседина как игрока... на основании чего? нарезки его моментов? где они? единственная нарезка видео с моментами беседина, это когда его пьяного малолетку пиздили такие же малолетки... всЕ.... больше нет запоминающихся видео с его участием.... как может клуб его арендовать? объясните? там сумасшедшее откаты или что?
даже омония не уровень беседина.... я вообще не понимаю что этот человек делает в футболе? назовите хороший его матч за динамо? ну блин ему даже допинг не помог! даже на суде не поверили про допинг, потому что под допингом он ни чего не показывал, поэтому и дали всего год дисквалификации....
Этот супер форвард с ФК опзж 1 гол забьет на Кипре ,за 10 игр?
І чим запам'ятався?
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