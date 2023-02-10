Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Беседин дебютировал за Омонию
Другие новости
10 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:37
2665
6

Артем Беседин дебютировал за Омонию

Украинец вышел на замену в матче с «Арисом»

10 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:37
2665
6
Артем Беседин дебютировал за Омонию
ФК Омония. Артем Беседин

Арендованный у «Динамо» Киев форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, «Омонию» из Лимассола.

Сегодня его команда в матче чемпионата Кипра дома проиграла 1:2 «Арису». Беседин вышел на замену на 63-й минуте вместо Брэндона Баркера при счете 0:2.

Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе «Омонии», однако был заменен в перерыве на Фотиса Папулиса из-за травмы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Артем Беседин Роман Безус Омония Арис Лимасол чемпионат Кипра по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Бокс | 10 февраля 2023, 13:59 6
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника

Украинец вернется в ринг поединком против мексиканца Жозуэ Обандо

ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Футбол | 10 февраля 2023, 08:34 1
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду

КриРо явно является для Жерсона Родригеша кумиром

Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины
Футбол | 10.02.2023, 17:24
Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины
Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Футбол | 10.02.2023, 22:54
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Футбол | 10.02.2023, 10:34
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Гинов
Вот люди арендовали Беседина как игрока... на основании чего? нарезки его моментов? где они? единственная  нарезка видео с моментами беседина, это когда его пьяного малолетку пиздили такие же малолетки... всЕ.... больше нет запоминающихся видео с его участием.... как может клуб его арендовать? объясните? там сумасшедшее откаты или что?
Ответить
+2
Андрей Гинов
даже омония не уровень беседина.... я вообще не понимаю что этот человек делает в футболе? назовите хороший его матч за динамо? ну блин ему даже допинг не помог! даже на суде не поверили про допинг, потому что под допингом он ни чего не показывал, поэтому и дали всего год дисквалификации....
Ответить
+2
Павел Гришин
Этот супер форвард с ФК опзж 1 гол забьет на Кипре ,за 10 игр?
Ответить
-1
Boodya 1209
І чим запам'ятався?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
09.02.2023, 14:20 6
Футбол
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 21
Бокс
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 6
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 23
Футбол
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
08.02.2023, 18:28 6
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
08.02.2023, 16:55 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности