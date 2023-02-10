Артем Беседин дебютировал за Омонию

Арендованный у «Динамо» Киев форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, «Омонию» из Лимассола.

Сегодня его команда в матче чемпионата Кипра дома проиграла 1:2 «Арису». Беседин вышел на замену на 63-й минуте вместо Брэндона Баркера при счете 0:2.

Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе «Омонии», однако был заменен в перерыве на Фотиса Папулиса из-за травмы.