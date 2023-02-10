Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите финал клубного чемпионата мира
11 февраля в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулай Абделлах» состоится финальный поединок клубного чемпионата мира. В нем сыграют действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА – «Реал» и лучшая команда Азии минувшего сезона – саудовский «Аль-Хиляль».
Английский рефери Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGО.
Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира
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После уверенного перфоманса Лунина в полуфинале, Анчелотти предстоит сделать непростой выбор относительно вратарской позиции: либо и дальше оставить пост номер один на откуп Андрею, либо же вернуть в основу Куртуа, который уже оклемался от травмы и прилетел в Марокко.
Рискнем предположить, что главный тренер «Реала» сделает свой выбор в пользу украинца. Хотя бы с точки зрения элементарной логики: дабы поберечь бельгийца на более важные поединки. В частности, игру Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Аль-Хиляль.
Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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