Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубный чемпионат мира
10 февраля 2023, 17:25 |
592
0

Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финал клубного чемпионата мира

10 февраля 2023, 17:25 |
592
0
Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулай Абделлах» состоится финальный поединок клубного чемпионата мира. В нем сыграют действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА – «Реал» и лучшая команда Азии минувшего сезона – саудовский «Аль-Хиляль».

Английский рефери Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGО.

Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После уверенного перфоманса Лунина в полуфинале, Анчелотти предстоит сделать непростой выбор относительно вратарской позиции: либо и дальше оставить пост номер один на откуп Андрею, либо же вернуть в основу Куртуа, который уже оклемался от травмы и прилетел в Марокко.

Рискнем предположить, что главный тренер «Реала» сделает свой выбор в пользу украинца. Хотя бы с точки зрения элементарной логики: дабы поберечь бельгийца на более важные поединки. В частности, игру Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Аль-Хиляль.

Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Шансы возросли. Реал получил усиление перед финалом КЧМ с Аль-Хилялем
Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не можем дождаться финала»
клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Футбол | 10 февраля 2023, 08:34 0
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду

КриРо явно является для Жерсона Родригеша кумиром

Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Олимпийские игры | 10 февраля 2023, 05:05 18
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады

Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже

Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Футбол | 10.02.2023, 12:37
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии
Футбол | 10.02.2023, 17:39
Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии
Львов с голом неизвестного игрока обыграл в Турции соперника из Грузии
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Баскетбол | 09.02.2023, 20:48
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
08.02.2023, 18:32
Биатлон
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 19
Бокс
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
08.02.2023, 18:28 6
Биатлон
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 5
Футбол
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 40
Футбол
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 14
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
09.02.2023, 01:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности