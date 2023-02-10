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Полесье
10.02.2023 11:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 06:44
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0

Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 февраля в 11:00 видеоотрансляцию матча 1-го тура Winter Cup 2023

10 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 06:44
11
0
Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE
Футбол 2.0

10 февраля в 11:00 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом матче за команду из Житомира может сыграть чемпион мира по боксу Александр Усик.

В вечернем матче 1-го тура в 18:30 встретятся «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.

Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ

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Источник Sport.ua
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