10 февраля в 11:00 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом матче за команду из Житомира может сыграть чемпион мира по боксу Александр Усик.

В вечернем матче 1-го тура в 18:30 встретятся «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.

Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ