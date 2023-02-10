Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 06:44
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Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 10 февраля в 11:00 видеоотрансляцию матча 1-го тура Winter Cup 2023
10 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 06:44
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10 февраля в 11:00 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этом матче за команду из Житомира может сыграть чемпион мира по боксу Александр Усик.
В вечернем матче 1-го тура в 18:30 встретятся «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.
Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Предматчевая студия
Послематчевый анализ
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