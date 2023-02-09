Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец и Ковалец потерпели поражение на сборах в Турции
Товарищеские матчи
Ингулец
09.02.2023, FT 2 : 3
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 20:58
324
0

Ингулец и Ковалец потерпели поражение на сборах в Турции

Клуб УПЛ проиграл команде «Петрокуб» из Молдовы со счетом 2:3

09 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 20:58
324
0
Ингулец и Ковалец потерпели поражение на сборах в Турции
ФК Ингулец

В четверг, 9 февраля, клуб УПЛ «Ингулец» на зимних сборах в Турции провел товарищеский матч.

Подопечные Сергея Ковальца проиграла команде «Петрокуб» из Молдовы со счетом 2:3.

У украинской команды голами отличились Максим Марусич и Иван Головкин

Товарищеский матч

9 февраля, Турция

Ингулец (Украина) – Петрокуб (Молдова) – 2:3

Голы (у Ингульца): Максим Марусич и Иван Головкин.

По теме:
Александрия проиграла казахстанскому Тоболу спарринг в Турции
Кривбасс минимально обыграл Нефтчи на сборах
Минай на сборе в Турции уступил Вележу
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Сергей Ковалец Ингулец Петрокуб Хынчешты Максим Марусич Иван Головкин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде
Футбол | 09 февраля 2023, 21:10 0
Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде
Первый дубль, хет-трик и покер за Аль-Наср. Роналду забил 4 гола Аль-Вехде

Криштиану в ударе

Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Бокс | 09 февраля 2023, 15:40 10
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм

Украинец пока больших планов не строит

ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Футбол | 08.02.2023, 23:39
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Футбол | 09.02.2023, 00:55
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Футбол | 08.02.2023, 23:01
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
07.02.2023, 18:15 21
Футбол
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
07.02.2023, 21:25 9
Бокс
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 24
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
09.02.2023, 01:00
Биатлон
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
07.02.2023, 20:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности