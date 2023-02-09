Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 20:58
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Ингулец и Ковалец потерпели поражение на сборах в Турции
Клуб УПЛ проиграл команде «Петрокуб» из Молдовы со счетом 2:3
09 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 20:58
324
0
В четверг, 9 февраля, клуб УПЛ «Ингулец» на зимних сборах в Турции провел товарищеский матч.
Подопечные Сергея Ковальца проиграла команде «Петрокуб» из Молдовы со счетом 2:3.
У украинской команды голами отличились Максим Марусич и Иван Головкин
Товарищеский матч
9 февраля, Турция
Ингулец (Украина) – Петрокуб (Молдова) – 2:3
Голы (у Ингульца): Максим Марусич и Иван Головкин.
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