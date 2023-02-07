Юношеская Лига УЕФА. Рух – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 8 февраля «Рух» U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле примет сверстников из «Интера». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Дебютный сезон «Руха» в Юношеской лиге УЕФА складывается более чем успешно. Осенью команда Виталия Пономарева в пути национальных чемпионов прошла польский «Заглембе» (1:0, 0:0) и турецкий «Галатасарай» (3:1, 3:1) и вышла в стадию 1/16 финала, когда пути национальных чемпионов и Лиги чемпионов объединяются в единый турнир.

В отличие от «Руха», «Интер» является регулярным участником Юношеской лиги УЕФА, ведь основа «черно-синих» ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Не будем забывать и том, что в далеком 2012 году примавера «Интера» выиграла NextGen Series – турнир, который был по сути предшественником нынешней Юношеской лиги УЕФА.