Стартовое фиаско. Колос пропустил 5 мячей в первом матче на сборах в Турции

Команда УПЛ «Колос» потерпела крупное поражение (0:5) в первом товарищеском матче на сборах в Турции.

Команда из Ковалевки пропустила 5 мячей от «Блау-Вайсс», команды второго дивизиона чемпионата Австрии.

До этого матча Колос провел только спарринг дома против «Диназа» из Вышгорода (0:2).

10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским клубом «Самгурали».

Товарищеский матч, 5 февраля, Турция

Колос Ковалевка (Украина) – Блау-Вайсс (Линц, Австрия) – 0:5