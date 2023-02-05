Товарищеские матчи
05.02.2023, FT 0 : 5
Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 22:21 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:27
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Стартовое фиаско. Колос пропустил 5 мячей в первом матче на сборах в Турции
Команда УПЛ потерпела крупное поражение от австрийского клуба «Блау-Вайсс»
05 февраля 2023, 22:21 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:27
266
2
Команда УПЛ «Колос» потерпела крупное поражение (0:5) в первом товарищеском матче на сборах в Турции.
Команда из Ковалевки пропустила 5 мячей от «Блау-Вайсс», команды второго дивизиона чемпионата Австрии.
До этого матча Колос провел только спарринг дома против «Диназа» из Вышгорода (0:2).
10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским клубом «Самгурали».
Товарищеский матч, 5 февраля, Турция
Колос Ковалевка (Украина) – Блау-Вайсс (Линц, Австрия) – 0:5
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Комментарии 2
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Весёлые, здоровые ребята. Отдых в Турции. Никаких военкоматов... Война? Ну да...
И это потому так долго результата не было в ленте?)
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